Псковский ЗАГС при перинатальном центре переходит на сокращенный график

С четверга, 12 ноября, попасть к специалистам можно будет в начале недели и в конце – по понедельникам, четвергам и пятницам, с 13:00 до 18:00. С 1 декабря пятница из графика выпадет, оставив только понедельник и четверг. А с февраля следующего года отдел будет открыт лишь раз в неделю – по понедельникам, в те же часы.

Чтобы не зависеть от расписания, родителям предлагают оформить малыша удалённо. Для этого на портале «Госуслуги» сегодня функционирует специальный суперсервис «Рождение ребёнка», который избавляет от необходимости идти в ЗАГС лично.

По всем имеющимся вопросам можно позвонить по номерам 29-00-91 и 72-38-10.