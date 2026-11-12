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Общество / Здоровье

Гинцбург: После онковакцины у первого пациента не нашли метастаз

12 ноября 2026 года, 11:14

Лечение первого пациента экспериментальной онковакциной завершилось – метастазы ушли, и уже четыре месяца состояние остаётся стабильным. Об этом сообщил научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, за выздоровевшим ежемесячно наблюдают специалисты. 

Глава «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн лично контролирует обследования – делает снимки КТ с разрешением до десятых долей миллиметра и осматривает пациента целиком, в первую очередь лимфоузлы, пишет «Газета.Ru».

«Стучу по дереву: кажется, уже четыре месяца прошло, а у него все в порядке. На вчерашний день никаких новообразований не выявили», – подчеркнул Александр Гинцбург. Наблюдение за пациентом рассчитано на три года.

В основе вакцины – технология мРНК. Препарат, как обратил свое внимание академик, настраивает иммунитет так, что тот сам атакует злокачественную опухоль и её метастазы. Каждому больному готовят персональное лекарство с учётом его генетических данных, так как идентичных опухолей не существует.

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