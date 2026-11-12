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Общество

«Птицы счастья» появились на фасадах домов в трех городах Псковской области

12 ноября 2026 года, 11:19

В Пскове, Порхове и Пустошке нанесли четыре мурала с цветами и птицей, объединенные темой «Весна. Стоит только расправить крылья». Об этом рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

«Птицы счастья» появились на фасадах домов в трех городах Псковской области

Фото: скрин видео из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, стенопись разместили на многоэтажках, которые стоят вдоль самых оживленных трасс и улиц. Михаил Ведерников обратил внимание на то, для рисунков специально подбирали такие заметные места.

Губернатор отметил, что теперь «птица счастья» будет ежедневно встречать и провожать местных жителей и гостей региона, даря им хорошее настроение и уверенность в своих силах.

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