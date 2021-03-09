Прощание продлится до 19:00 9 марта. 10 марта в 10:00 в этом же храме состоится отпевание. Похоронят Валентина Курбатова на Орлецовском кладбище .

В Пскове прощаются с Валентином Курбатовым. Церемония проходит в храме Анастасии Узорешительницы по адресу: Октябрьский проспект, 9.

Свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. «Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной Валентина Яковлевича Курбатова – талантливого, неординарного, очень яркого человека, посвятившего себя сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы», - написал он родным и близким писателя.

Владимир Путин отметил, что Валентин Яковлевич многое сделал для изучения и сохранения творческого наследия российских писателей. В частности, он проводил большую общественную работу, подавал пример просветительства, подвижничества, а также служения культуре.

«Таким Валентин Курбатов навсегда останется в нашей памяти», - заключил президент.

Валентин Курбатов умер 6 марта на 81-м году жизни.