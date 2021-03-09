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Общество

В Пскове прощаются с Валентином Курбатовым

9 марта 2021 года, 10:58

В Пскове прощаются с Валентином Курбатовым. Церемония проходит в храме Анастасии Узорешительницы по адресу: Октябрьский проспект, 9. 

Прощание продлится до 19:00 9 марта. 10 марта в 10:00 в этом же храме состоится отпевание. Похоронят Валентина Курбатова на Орлецовском кладбище.

В Пскове прощаются с Валентином Курбатовым

Свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. «Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной Валентина Яковлевича Курбатова – талантливого, неординарного, очень яркого человека, посвятившего себя сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы», - написал он родным и близким писателя.

Владимир Путин отметил, что Валентин Яковлевич многое сделал для изучения и сохранения творческого наследия российских писателей. В частности, он проводил большую общественную работу, подавал пример просветительства, подвижничества, а также служения культуре.

«Таким Валентин Курбатов навсегда останется в нашей памяти», - заключил президент.

Валентин Курбатов умер 6 марта на 81-м году жизни.

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