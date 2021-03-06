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Общество

Валентина Курбатова похоронят в Орлецах

6 марта 2021 года, 23:01

Валентина Курбатова похоронят на Орлецовском кладбище в Пскове, сообщает «КП-Псков» со ссылкой на председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игоря Изборцева.

Отпевание состоится 10 марта в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Похоронят Валентина Яковлевича на Орлецовском кладбище, рядом с могилой его матери.

Дата, когда гроб будет выставлен в храм, пока не определена. Игорь Изборцев отметил, что с Валентином Яковлевичем захотят попрощаться очень много людей. «Но сейчас их можно запускать только порционно, по 20 человек», – сообщил он.

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