Валентина Курбатова похоронят в Орлецах

Валентина Курбатова похоронят на Орлецовском кладбище в Пскове, сообщает «КП-Псков» со ссылкой на председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игоря Изборцева.

Отпевание состоится 10 марта в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Похоронят Валентина Яковлевича на Орлецовском кладбище, рядом с могилой его матери.

Дата, когда гроб будет выставлен в храм, пока не определена. Игорь Изборцев отметил, что с Валентином Яковлевичем захотят попрощаться очень много людей. «Но сейчас их можно запускать только порционно, по 20 человек», – сообщил он.