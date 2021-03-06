Русский подорожник

6 марта в Пскове ушел из жизни известный писатель Валентин Курбатов. Советский и российский литературный критик, литературовед, писатель скончался на 81-м году жизни. «Псковская правда» вспомнила основные этапы биографии писателя и его лучшие произведения.



Валентин Яковлевич Курбатов - автор книг «Хранители памяти», «Крест бесконечный», «Подорожник», «Уходящие острова» и др., а также статей, предисловий к собраниям сочинений. Лауреат премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии. Член Совета при президенте РФ по культуре и искусству. В июне 2020 года он стал обладателем Государственной премии РФ в области литературы. Валентин Яковлевич Курбатов родился 29 сентября 1939 года в Куйбышевской области в семье рабочих. После окончания школы в 1957 году Курбатов работал столяром на производственном комбинате. В 1959 году был призван на службу во флот. Во время морской службы на Севере был радиотелеграфистом, типографским наборщиком, библиотекарем корабельной библиотеки.



В 1962 году приехал во Псков. Работал корректором районной газеты «Ленинская Искра», литературным сотрудником газеты «Молодой Ленинец». Поступил на факультет киноведения ВГИКа, который окончил с отличием в 1972 году. С этого времени начал писать рецензии и статьи, вести литературную деятельность и участвовать в литературных мероприятиях. В 1978 году принят в Союз писателей. С 2005 по 2016 годы — член правления Псковского регионального отделения Союза писателей РФ.

Входил в жюри премии им. Аполлона Григорьева, Большое жюри премии «Национальный бестселлер» (2001, 2002), член жюри Премии «Ясная поляна». «Я не изучал никакую литературу и когда слышу слово «критик» в свой адрес, я оглядываюсь: о ком это? Я, кажется, ни разу в жизни никого не покритиковал. Если мне книжка не нравится, я с отвращением откладываю ее в сторону и всё. Пишу только о тех, кто близок и к кому лежит сердце. Сегодня все реже и реже», - говорил писатель в одном из своих последних интервью.