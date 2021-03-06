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Общество

Русский подорожник

6 марта 2021 года, 16:09

6 марта в Пскове ушел из жизни известный писатель Валентин Курбатов. Советский и российский литературный критик, литературовед, писатель скончался на 81-м году жизни. «Псковская правда» вспомнила основные этапы биографии писателя и его лучшие произведения.


Русский подорожник

Фото Андрея Степанова

Валентин Яковлевич Курбатов - автор книг «Хранители памяти», «Крест бесконечный», «Подорожник», «Уходящие острова» и др., а также статей, предисловий к собраниям сочинений. Лауреат премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии. Член Совета при президенте РФ по культуре и искусству. В июне 2020 года он стал обладателем Государственной премии РФ в области литературы.

Валентин Яковлевич Курбатов родился 29 сентября 1939 года в Куйбышевской области в семье рабочих. После окончания школы в 1957 году Курбатов работал столяром на производственном комбинате. В 1959 году был призван на службу во флот. Во время морской службы на Севере был радиотелеграфистом, типографским наборщиком, библиотекарем корабельной библиотеки.


Русский подорожник

Фото Андрея Степанова

В 1962 году приехал во Псков. Работал корректором районной газеты «Ленинская Искра», литературным сотрудником газеты «Молодой Ленинец». Поступил на факультет киноведения ВГИКа, который окончил с отличием в 1972 году. С этого времени начал писать рецензии и статьи, вести литературную деятельность и участвовать в литературных мероприятиях. В 1978 году принят в Союз писателей. С 2005 по 2016 годы — член правления Псковского регионального отделения Союза писателей РФ.

Входил в жюри премии им. Аполлона Григорьева, Большое жюри премии «Национальный бестселлер» (2001, 2002), член жюри Премии «Ясная поляна». «Я не изучал никакую литературу и когда слышу слово «критик» в свой адрес, я оглядываюсь: о ком это? Я, кажется, ни разу в жизни никого не покритиковал. Если мне книжка не нравится, я с отвращением откладываю ее в сторону и всё. Пишу только о тех, кто близок и к кому лежит сердце. Сегодня все реже и реже», - говорил писатель в одном из своих последних интервью.

Русский подорожник

Фото Андрея Степанова

И в этом же интервью он говорит о том, что в наше время писателем быть трудно. «Сегодня мир надо называть снова. Все слова изношены, вытерты, обесчещены. Они не означают того, что означали. Слово «любовь» используют в низко-подростковом понимании. «Любовь», «доброта», «справедливость», «истина» произносят чаще всего во время выборов, но из этих слов ушла глубина. И в особенности человеческие чувства предстоит назвать снова, чтобы человек почувствовал страшную ответственность быть человеком, потому что это небесное поручение русскому человеку. Теперь подлинно пора ухватываться за традицию и помнить обязывающие слова Р.-М. Рильке, сказанные как раз после посещения Толстого в Ясной Поляне, что «все государства граничат друг с другом и только Россия граничит с Богом». Эту-то границу и хранила русская литература. Авось на нынешнем трудном пороге мы опять ухватимся за неё».

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