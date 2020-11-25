Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Суд вынес решение о сносе торгового дома «Тимохин» в Пскове

25 ноября 2020 года, 09:52

Торговый комплекс «Тимохин» на Четырёх углах в Пскове снесут по решению суда, сообщает Псковское агентство информации.

Суд вынес решение о сносе торгового дома «Тимохин» в Пскове

Фото Андрея Степанова

«Суд состоялся, городская администрация его выиграла. Во всех исковых требованиях ООО «Фавор» было отказано в полном объёме» – рассказала Наталья Симонова.

Под снос попадают три стационарных торговых объекта, туалет и трансформаторная будка. «Вполне возможно, что они будут подавать ещё апелляции», – подчеркнула спикер.

27 октября начался демонтаж находящихся на рынке на Четырёх углах ларьков. Городская администрация отметила, что эти объекты были установлены незаконно. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новогодние украшения появятся на улицах Пскова к 20 декабря
Государственных и ведомственных наград удостоены сотрудники УМВД России по Псковской области
Количество ТОСов в Псковской области увеличилось вдвое за 2020 год
Михаил Ведерников поздравил с 25-летием образования региональный Совет муниципальных образований
178 человек заболели коронавирусом в Псковской области 24 ноября
Опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы по голосованию на соискание премии «Народное признание»
Без положительного заключения экологов экотехнопарк в Псковской области строить не будут
Покупку жилья для медиков Псковской области сделают ежегодной программой
Программу газификации Псковской области до 2025 года подписал губернатор

Комментарии

Авторизация
No comments
Золото Пскова

Общество / Знай наших!
25 ноября 13:03

Золото Пскова

Псковская набережная вошла в список самых красивых улиц России
Как справиться с одышкой

Общество
17 ноября 14:38

Как справиться с одышкой

Что поможет выздороветь после коронавирусной пневмонии?
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом