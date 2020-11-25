Суд вынес решение о сносе торгового дома «Тимохин» в Пскове

Торговый комплекс «Тимохин» на Четырёх углах в Пскове снесут по решению суда, сообщает Псковское агентство информации.

«Суд состоялся, городская администрация его выиграла. Во всех исковых требованиях ООО «Фавор» было отказано в полном объёме» – рассказала Наталья Симонова.

Под снос попадают три стационарных торговых объекта, туалет и трансформаторная будка. «Вполне возможно, что они будут подавать ещё апелляции», – подчеркнула спикер.

27 октября начался демонтаж находящихся на рынке на Четырёх углах ларьков. Городская администрация отметила, что эти объекты были установлены незаконно.