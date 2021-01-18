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Общество / Экология

В Крещенскую ночь в Пскове похолодает до -13, по области - до -17

18 января 2021 года, 13:23

В Крещенскую ночь в Пскове прогнозируется до -13 градусов мороза, в среднем по области — от — 12 до -17. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В Крещенскую ночь в Пскове похолодает до -13, по области - до -17

По её словам, далее, к середине недели, регион ждёт волна тепла. Ожидается от -4 до +1 градуса, южный ветер. Также прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега.

Следующая волна похолодания ожидается в Псковской области с 25 января. «Пока сложно прогнозировать, какая-температура будет, где-то от -8 до -13 днём и до -15 ночью», - сказала Тала Нещадимова.

Морозы пришли в регион 14 января. Минимум был зафиксирован в Бежаницах, где похолодало до — 33. 

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