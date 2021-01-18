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Общество / Экология

В самой холодной точке Псковской области зафиксировали 33 градуса мороза

18 января 2021 года, 13:32

В самой холодной точке Псковской области зафиксировали 33 градуса мороза, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову. Такая температура в минувшие морозные дни была в Бежаницах.

В Пскове столбики термометров опустились только до 21 градуса мороза.

Тала Нещадимова подчеркнула, что такие морозы не являются аномальными для региона. «Погода, которая наблюдалась, естественная для Псковской области», - отметила она. А вот прошлая зима, которая прошла преимущественно с плюсовыми температурами, выбивается от нормы.

По прогнозу, следующая волна холода придет в Псковскую область 25 января. Днем температура воздуха ожидается от -13 до -5 градусов, ночью — до -15.

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