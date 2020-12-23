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Общество

31 декабря в Псковской области объявлено выходным

23 декабря 2020 года, 22:36

31 декабря в Псковской области объявлено выходным днём, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Глава региона уже подписал соответствующий Указ.

31 декабря в Псковской области объявлено выходным

Фото из Instagram губернатора

Михаил Ведерников напомнил, что  сделать 31 декабря выходным днём в каждом субъекте Российской Федерации предложил президент России.

«Ранее мы не стали принимать отдельного решения исключительно для нашего региона, так как половина области всё равно бы работала и была бы неразбериха и обиды. К тому же в течение года и без этого было достаточно внеплановых нерабочих дней», - отметил глава региона.

По его словам, рабочий день с 31 декабря переносится на субботу 26 декабря. Указ о переносе выходного дня распространяется на работников исполнительных органов власти области и региональных государственных и подведомственных организаций. Для всех остальных действуют соответствующие рекомендации. 

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