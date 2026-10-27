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Общество

Псковские школьники и студенты поборются за звание лучшего добровольческого отряда

27 октября 2026 года, 10:32

В Псковской области начался прием заявок на конкурс среди добровольческих отрядов, действующих при образовательных организациях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Ресурсного центра поддержки добровольчества региона.

Псковские школьники и студенты поборются за звание лучшего добровольческого отряда

Фото Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области

Участие в состязании дает шанс заявить о своей команде на областном уровне, показать наработанные проекты и вдохновить других своим примером.

От участников требуется два шага. Сначала нужно организовать и провести активную деятельность отряда в срок до 1 ноября 2026 года – чем больше добрых дел и реализованных инициатив, тем выше шансы на успех. Затем, до 15 ноября 2026 года, собрать все материалы и заполнить конкурсную заявку.

Форма заявки, критерии оценки и подробная информация опубликованы в комментариях к посту. Организаторы настоятельно рекомендуют изучить положение целиком, чтобы не пропустить важные условия. В центре также призвали псковичей не откладывать добрые дела в долгий ящик и начинать действовать уже сейчас.

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