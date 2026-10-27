Доходы Пскова вырастут на 131,9 млн рублей

Доходы бюджета Пскова на 2026 год предлагается увеличить на 131,9 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Изменения в главный финансовый документ Пскова на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов обсудили на заседании комитета городской думы по бюджету, налогам и финансовой политике под председательством Юлии Пожидаевой.

Согласно проекту, из общей суммы прибавки 6,9 млн рублей приходится на налоговые и неналоговые доходы, а 125 млн – на безвозмездные поступления.

Помимо этого, депутаты заслушали информацию о капремонте многоквартирных домов, ремонте дорог, дворов и подъездов к ним, а также объектов социальной сферы.