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Политика / Финансы

Доходы Пскова вырастут на 131,9 млн рублей

27 октября 2026 года, 10:15

Доходы бюджета Пскова на 2026 год предлагается увеличить на 131,9 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Доходы Пскова вырастут на 131,9 млн рублей

Фото пресс-службы Псковской городской Думы

Изменения в главный финансовый документ Пскова на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов обсудили на заседании комитета городской думы по бюджету, налогам и финансовой политике под председательством Юлии Пожидаевой.

Согласно проекту, из общей суммы прибавки 6,9 млн рублей приходится на налоговые и неналоговые доходы, а 125 млн – на безвозмездные поступления.

Помимо этого, депутаты заслушали информацию о капремонте многоквартирных домов, ремонте дорог, дворов и подъездов к ним, а также объектов социальной сферы.

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