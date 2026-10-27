В здании Правительства Псковской области выставили «Сказки народов России»

Второй этаж здания Правительства Псковской области преобразился – там открылась новая выставка картин. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в MAX.

По словам главы региона, свои работы на выставке представили ученики Детской художественной школы Пскова. Экспозицию назвали «Сказки народов России».

Михаил Ведерников отметил, что авторы выступили и художниками, и исследователями: погрузились в культуру, традиции и обычаи разных народов России. В экспозицию вошли «кружевные» и орнаментальные композиции, в которых отразились мудрость, духовная глубина и самобытность сказок 15 народов страны.

Губернатор подчеркнул, что работы вышли красивыми, искренними и наполненными глубоким смыслом. Выставку приурочили к Году единства народов России.

«Большое спасибо ребятам и их наставникам за мастерство, талант и бережное отношение к культурному наследию нашей страны», – поблагодарил глава региона.