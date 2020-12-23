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Общество / Здоровье

Президент поддержал инициативу единороссов удвоить выплаты медикам за работу с коронавирусом

23 декабря 2020 года, 17:35

Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» и поручил удвоить выплаты врачам, которые будут работать с пациентами с коронавирусом на новогодних праздниках, сообщает РИА «Новости».

«Хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — сказал глава государства. По его мнению, это обосновано с социальной точки зрения и будет справедливым, потому что не все медики еще получили вакцину от коронавируса, поэтому сохраняется риск их заражения.

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