Президент поддержал инициативу единороссов удвоить выплаты медикам за работу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» и поручил удвоить выплаты врачам, которые будут работать с пациентами с коронавирусом на новогодних праздниках, сообщает РИА «Новости».

«Хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — сказал глава государства. По его мнению, это обосновано с социальной точки зрения и будет справедливым, потому что не все медики еще получили вакцину от коронавируса, поэтому сохраняется риск их заражения.