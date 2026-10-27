В Псковском районе ищут подрядчика для мусороперегрузочной станции

В деревне Ветошка Псковского района планируют построить мусороперегрузочную станцию. На портале госзакупок уже стартовал прием заявок от потенциальных подрядчиков. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Будущему исполнителю контракта предстоит благоустроить территорию: установить ограждение и освещение. Большой объем работ связан с созданием площадки для разгрузки бытовых отходов. Ее, в частности, оборудуют песчаным и щебеночным основанием, застелют геотекстилем и уложат сборные железобетонные плиты.

Также здесь смонтируют бетонный пояс с армированием, установят блоки и проведут гидроизоляцию. Под покрытием геотекстиль займет 750 квадратных метров.

Вторая площадка с твердым покрытием тоже получит песчано-щебеночную подушку, геотекстиль и железобетонные плиты. Здесь площадь укладки геотекстиля будет внушительнее – 3000 квадратных метров. Для весовой подготовки отдельное железобетонное основание объемом 15 кубических метров.

Важное условие контракта – видеонаблюдение с трансляцией в реальном времени. Его запустят за день до начала работ, и оно будет работать до полной приемки объекта.

Строительство планируют завершить до 28 мая 2027 года, а весь контракт должен быть исполнен до 7 июля 2027 года. На эти цели из бюджета Псковской области выделено более 27,2 млн рублей. Для новой станции выбрали территорию бывшего асфальтного завода, которая соответствует всем санитарным и экологическим требованиям.