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Политика / Власть

Псковские парламентарии поддержали Станислава Стармолотова на новой должности

27 октября 2026 года, 10:00

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области встретились с временно исполняющим полномочия главы Пскова Станиславом Стармолотовым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Псковские парламентарии поддержали Станислава Стармолотова на новой должности

Фото пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

На встрече присутствовали вице-спикеры Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин, а также депутаты Евгений Васильев и Елена Синёва. Главной целью разговора стало обсуждение принципов совместной работы и проблем, с которыми к ним обращаются избиратели.

Юрий Сорокин от имени всего депутатского корпуса выразил Станиславу Стармолотову поддержку. По его словам, на посту регионального министра дорожного хозяйства новый руководитель Пскова зарекомендовал себя как эффективный и грамотный специалист.

Сам временно исполняющий полномочия главы Пскова поблагодарил парламентариев за открытый диалог и знание ситуации в округах. «Все начатые в городе благие дела будут продолжены. Буду работать в тесном сотрудничестве с губернатором и региональным парламентом. Открыт для любого взаимодействия, в том числе, и для конструктивной критики», – заверил Станислав Стармолотов.

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