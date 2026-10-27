Псковские парламентарии поддержали Станислава Стармолотова на новой должности

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области встретились с временно исполняющим полномочия главы Пскова Станиславом Стармолотовым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На встрече присутствовали вице-спикеры Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин, а также депутаты Евгений Васильев и Елена Синёва. Главной целью разговора стало обсуждение принципов совместной работы и проблем, с которыми к ним обращаются избиратели.

Юрий Сорокин от имени всего депутатского корпуса выразил Станиславу Стармолотову поддержку. По его словам, на посту регионального министра дорожного хозяйства новый руководитель Пскова зарекомендовал себя как эффективный и грамотный специалист.

Сам временно исполняющий полномочия главы Пскова поблагодарил парламентариев за открытый диалог и знание ситуации в округах. «Все начатые в городе благие дела будут продолжены. Буду работать в тесном сотрудничестве с губернатором и региональным парламентом. Открыт для любого взаимодействия, в том числе, и для конструктивной критики», – заверил Станислав Стармолотов.