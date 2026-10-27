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Общество

Псковичей приглашают поделиться новогодними историями для документального проекта

27 октября 2026 года, 10:54

Псковская Школа креативных индустрий ищет новогодние и рождественские истории для большого документального проекта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства культуры Псковской области.

Псковичей приглашают поделиться новогодними историями для документального проекта

Фото пресс-служба министерства культуры Псковской области

Организаторы ждут рассказов, которые до сих пор звучат в семьях.

Прислать свою историю могут и дети, и взрослые, и представители старшего поколения – возрастных ограничений нет. Жить в Пскове необязательно, однако рассказ должен быть связан с городом или регионом, а у автора должна быть возможность приехать на съемки в начале декабря.

Истории принимают на электронную почту Школы креативных индустрий: pskovcreativeschool@yandex.ru. Авторы лучших рассказов смогут стать участниками проекта, в котором их истории «оживут» этой зимой.

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