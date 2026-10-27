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Общество / Здоровье

Более 108 тысяч жителей Псковской области уже привились от гриппа

27 октября 2026 года, 10:08

В Псковской области прививку от гриппа сделали уже 108,5 тысяч человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Более 108 тысяч жителей Псковской области уже привились от гриппа

Фото редакции

Вакцинация особенно важна для людей с хроническими заболеваниями, в частности, с сахарным диабетом. Он считается одним из значимых факторов риска тяжелого течения гриппа и других респираторных инфекций: организм при этом заболевании находится в состоянии хронического воспаления и иммунного дисбаланса.

Прививка помогает предотвратить заражение, а если инфекция все же случилась – снизить риск тяжелых осложнений и госпитализации. Особенно это актуально для людей старше 65 лет, у которых вероятность развития тяжелой пневмонии гораздо выше. Перед вакцинацией пациентам с диабетом необходимо проконсультироваться с врачом – специалист при необходимости скорректирует сахароснижающую терапию.

В министерстве подчеркнули, что любая вирусная инфекция, включая грипп, может вызвать резкое повышение уровня глюкозы в крови, затруднить контроль над заболеванием и привести к опасным для жизни осложнениям. Поэтому защита от гриппа – неотъемлемая часть комплексного управления диабетом и сохранения качества жизни.  

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