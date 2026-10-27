В Пскове объявлен конкурс на пусконаладку станции умягчения воды

В Пскове объявлены конкурсные процедуры на пусконаладочные работы станции умягчения воды. Об этом стало известно на встрече временно исполняющего полномочия главы города Станислава Стармолотова с депутатами Заксобрания Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в парламенте.

Поводом для разговора стали жалобы горожан. Как отметил заместитель председателя Собрания Юрий Сорокин, на встречах с избирателями чаще всего звучат две темы – неудовлетворительное состояние дворовых проездов и качество водопроводной воды.

Станислав Стармолотов в ответ проинформировал депутатов, что станция умягчения воды, построенная в Пскове при поддержке федерального центра, готовится к запуску.

На данный момент идут конкурсные процедуры на проведение пусконаладочных работ. Парламентарии и глава Пскова договорились держать данный вопрос на контроле, поскольку он напрямую влияет на качество жизни жителей города.