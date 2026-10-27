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Общество / Здоровье

3 ноября в поликлинике Пскова стартует Школа психологического здоровья

27 октября 2026 года, 11:00

В Пскове 3 ноября пройдет занятие Школы психологического здоровья. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

3 ноября в поликлинике Пскова стартует Школа психологического здоровья

Фото министерства здравоохранения Псковской области

Встреча пройдет в конференц-зале Отделения медицинской профилактики на улице Кузбасской Дивизии, дом 22, корпус Б. Проведет ее медицинский психолог Наталья Андреева. Начало встречи – в 17:00.

Слушателям Школы психологического здоровья обещают не только лекцию, но и рабочие инструменты, которые помогут вернуть контроль над эмоциями. Они узнают, как распознать тревогу на ранних стадиях, может ли она быть полезной, что происходит с телом в моменты беспокойства и почему оно возникает даже тогда, когда все благополучно. Отдельная тема – как разорвать порочный круг навязчивых мыслей.

Участники получат техники самопомощи, применимые дома, на работе и в транспорте. Занятие бесплатное. Записаться на него можно через группу Псковской городской поликлиники в социальной сети «ВКонтакте».

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