В Новоржевской средней школе добавился новый очаг COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. В образовательном учреждении заболели 5 сотрудников.

Дети с 8 декабря находились на карантине из-за ОРВИ. Школа была переведена на дистанционное обучение.

Кроме того, новые случаи добавились в хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы. Там заразились еще 4 человека.

Один случай выявили в Псково-Печерском монастыре. Таким образом, число заболевших в этом очаге составило 13.

По состоянию на 10 декабря в регионе остаются активными ещё 4 очага коронавируса: в региональном отделении Центрального Банка в Пскове, Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов, Болгатовском психоневрологическом интернате, Великолукском медицинском колледже.