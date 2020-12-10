В Свято-Успенском Псково- Печерском монастыре выявили новый очаг коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. COVID-19 подтвердился у 12 человек.

В монастыре проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

По состоянию на 10 декабря в Псковской области действуют 6 очагов коронавируса: региональное отделение Центрального Банка в Пскове, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, Болгатовский психоневрологический интернат, Великолукский медицинский колледж, хирургическое отделение Порховской межрайонной больницы и Свято-Успенский Псково- Печерский монастырь.

В августе текущего года монастырь уже был очагом распространения коронавируса. Летом заболели 14 монахов, 4 из которых были госпитализированы.