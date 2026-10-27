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Общество

Псковская учительница поборется за победу во всероссийской олимпиаде

27 октября 2026 года, 11:56

Преподаватель начальных классов псковской школы № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова Наталья Сидорова прошла во второй интернет-тур Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель 2026». Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве образования Псковской области.

Псковская учительница поборется за победу во всероссийской олимпиаде

Фото министерства образования Псковской области

Педагог признана лучшей в номинации «Предметная образовательная деятельность».

Впереди у Натальи Николаевны – очный этап состязаний, торжественное открытие которого состоится сегодня, 27 октября, в Архангельске.

Как уточнили в министерстве образования Псковской области, уже 28 октября участники в закрытом формате представят свои проекты по номинациям. Финальные испытания пройдут 29 октября, а оценивать работы жюри будет дистанционно.

В состав судейской коллегии вошла доцент кафедры дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО «ПОИПКРО», Заслуженный учитель РФ Надежда Чернушевич.

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