Псковская учительница поборется за победу во всероссийской олимпиаде

Преподаватель начальных классов псковской школы № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова Наталья Сидорова прошла во второй интернет-тур Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель 2026». Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве образования Псковской области.

Педагог признана лучшей в номинации «Предметная образовательная деятельность».

Впереди у Натальи Николаевны – очный этап состязаний, торжественное открытие которого состоится сегодня, 27 октября, в Архангельске.

Как уточнили в министерстве образования Псковской области, уже 28 октября участники в закрытом формате представят свои проекты по номинациям. Финальные испытания пройдут 29 октября, а оценивать работы жюри будет дистанционно.

В состав судейской коллегии вошла доцент кафедры дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО «ПОИПКРО», Заслуженный учитель РФ Надежда Чернушевич.