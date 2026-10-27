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Спорт / Соревнования

Ветеран 76-й дивизии принес Псковской области серебро «Кубка Героев»

27 октября 2026 года, 11:25

В Красноярске прошел VI этап всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Героев». Псковскую область на турнире представили ветераны боевых действий – военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Ветеран 76-й дивизии принес Псковской области серебро «Кубка Героев»

Фото предоставлено филиалом фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

Соревнования проходили с 21 по 23 октября в рамках форума «Россия – спортивная держава». В бассейне «Айсберг» встретились более 90 ветеранов специальной военной операции и боевых действий из 40 регионов страны.

Псковскую команду составили Роман Ефимов, Андрей Узловский и Алексей Воробьев.

На дистанции 50 метров вольным стилем в абсолютном зачете псковский десантник Алексей Воробьев завоевал второе место, уступив лидеру всего 0,02 секунды.

В филиале фонда отметили, что борьба на дорожках развернулась по-настоящему жаркая – каждая сотая секунды была на счету, а спортсмены показали характер и волю к победе.

Там также поздравили псковичей с достойным результатом. В фонде напомнили, что организация оказывает комплексную поддержку ветеранам СВО и их семьям, в том числе через занятия физкультурой и спортом. Это помогает Героям не только восстановиться, но и раскрыть себя в новом деле, почувствовать себя частью большой команды.

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