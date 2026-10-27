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Происшествия / Преступление

Пскович предстанет перед судом за наркотики из закладки у железной дороги

27 октября 2026 года, 11:06

Житель Пскова предстанет перед судом по делу о приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Пскович предстанет перед судом за наркотики из закладки у железной дороги

Фото редакции

По версии следствия, в сентябре мужчина заказал через мессенджер и оплатил запрещенное вещество массой 1,2 г для личного употребления.

Закладку он забрал в лесополосе рядом с подъездными путями к станции «Березки» в парке «Запсковье». При переходе через железнодорожные пути псковича задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте, а наркотики изъяли.

Действия фигуранта квалифицировали по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Утвердив обвинительное заключение, Псковская транспортная прокуратура направила уголовное дело в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

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