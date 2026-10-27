На Запсковье в Пскове может появиться кабинет врача общей практики

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Евгений Васильев попросил временно исполняющего полномочия главы Пскова Станислава Стармолотова поддержать организацию кабинета врача общей практики в районе улицы Технической на Запсковье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам парламентария, муниципалитет мог бы помочь с выделением подходящего помещения для приема пациентов. Кроме того, Евгений Васильев рассказал Станиславу Стармолотову о жителях своего округа. По его словам, там работает много территориальных общественных самоуправлений, а их проекты поражают масштабом.

«Люди хотят благоустраивать место, где живут, и хорошо, что эта активность поддерживается бюджетными грантами», – подчеркнул парламентарий.

Временно исполняющий полномочия главы Пскова заверил Евгения Васильева, что готов к конструктивному диалогу и поддержке полезных для горожан инициатив.