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Общество / Здоровье

Псковские студенты-спасатели помогают восстанавливать Белгород

27 октября 2026 года, 11:17

Волонтеры Псковского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей работают в Белгороде, помогая устранять последствия обстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.

Псковские студенты-спасатели помогают восстанавливать Белгород

Фото Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области

Основные усилия добровольцев сосредоточены на восстановлении поврежденных зданий. Студенты убрали опасные конструкции в Белгородском строительном колледже, а также помогли местным жителям очистить от обломков пострадавшие дома. Чтобы не допустить холода в квартирах, они закрыли тепловой контур в жилых зданиях. В составе группы – Никита Никандров, Владислав Тюкша и Павел Петров. 

Для Павла эта командировка уже не первая, остальные ребята поехали в зону чрезвычайной ситуации впервые. За время работы они оказали первую и психологическую помощь более чем 50 пострадавшим.

Павел Петров признался, что в таких условиях бывает страшно, но это чувство уходит, когда видишь свою пользу. «Обстановка вокруг тяжелая, особенно когда понимаешь, через что прошли люди. Работаем в напряженном режиме, но именно в такие моменты понимаешь ценность взаимопомощи», – сказал он. 

В региональном отделении ВСКС добавили, что добровольцы выбрали это направление, так как помощь там нужна больше всего.

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