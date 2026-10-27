Псковские студенты-спасатели помогают восстанавливать Белгород

Волонтеры Псковского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей работают в Белгороде, помогая устранять последствия обстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.

Основные усилия добровольцев сосредоточены на восстановлении поврежденных зданий. Студенты убрали опасные конструкции в Белгородском строительном колледже, а также помогли местным жителям очистить от обломков пострадавшие дома. Чтобы не допустить холода в квартирах, они закрыли тепловой контур в жилых зданиях. В составе группы – Никита Никандров, Владислав Тюкша и Павел Петров.

Для Павла эта командировка уже не первая, остальные ребята поехали в зону чрезвычайной ситуации впервые. За время работы они оказали первую и психологическую помощь более чем 50 пострадавшим.

Павел Петров признался, что в таких условиях бывает страшно, но это чувство уходит, когда видишь свою пользу. «Обстановка вокруг тяжелая, особенно когда понимаешь, через что прошли люди. Работаем в напряженном режиме, но именно в такие моменты понимаешь ценность взаимопомощи», – сказал он.

В региональном отделении ВСКС добавили, что добровольцы выбрали это направление, так как помощь там нужна больше всего.