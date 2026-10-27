В псковской школе № 18 могут открыть кадетский класс

В школе № 18 имени Василия Маргелова в Пскове может появиться кадетский класс. Об этом на встрече с временно исполняющим полномочия главы города Станиславом Стармолотовым рассказал вице-спикер Заксобрания Псковской области Алексей Севастьянов. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном парламенте.

По словам парламентария, ситуация выглядит парадоксальной: школа носит имя прославленного генерала, тесно сотрудничает с дивизией, но кадетского класса там до сих пор нет. Ориентировочная стоимость вопроса – около 10 млн рублей.

В эту сумму входит форма, питание и самая затратная статья – оборудование специального плаца для занятий.