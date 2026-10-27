Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В псковской школе № 18 могут открыть кадетский класс

27 октября 2026 года, 11:30

В школе № 18 имени Василия Маргелова в Пскове может появиться кадетский класс. Об этом на встрече с временно исполняющим полномочия главы города Станиславом Стармолотовым рассказал вице-спикер Заксобрания Псковской области Алексей Севастьянов. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном парламенте.

В псковской школе № 18 могут открыть кадетский класс

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По словам парламентария, ситуация выглядит парадоксальной: школа носит имя прославленного генерала, тесно сотрудничает с дивизией, но кадетского класса там до сих пор нет. Ориентировочная стоимость вопроса – около 10 млн рублей. 

В эту сумму входит форма, питание и самая затратная статья – оборудование специального плаца для занятий.

В псковской школе № 18 могут открыть кадетский класс

Фото Законодательного Собрания Псковской области

Алексей Севастьянов намерен обратиться с этой инициативой к губернатору на согласительной комиссии при обсуждении проекта областного бюджета на следующий год. Временно исполняющий главы Пскова Станислав Стармолотов, в свою очередь, поддержал данную инициативу и заявил о готовности работать в этом направлении.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Повара из Великих Лук поборются за победу на всероссийском конкурсе
118 случаев инфарктов и инсультов зафиксировали псковские медики за неделю
В Пушкиногорском районе открыли обновлённый детсад «Сказка»
ПсковГУ открыл Лигу плавания для городов Северо-Запада
Энергетики проверили ЛЭП через бывшие торфяные болота под Стругами Красными
Рождественские чтения в Пскове пройдут с 25 ноября по 5 декабря
Псковичам напомнили, как оспорить сумму налогов
Псковичам рассказали, как защитить машину от угона
Псковские парламентарии рассказали о главных жалобах горожан

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать