Псковский опыт помощи переселенцам набирает популярность в других регионах

Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская провела очередной прием граждан – на консультацию пришли 11 человек. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

По словам Елены Полонской, к ним обращаются не только жители Псковской области, но и переселенцы из Московской и Калининградской областей. Кроме того, звонки и сообщения приходят из самых разных уголков страны. Благодаря этому псковская система поддержки соотечественников становится узнаваемой далеко за пределами региона. Уже есть и конкретные результаты: после консультаций люди нередко принимают решение переехать в Псковскую область из других российских субъектов.

«Для нас это особенно ценно! Ведь речь не только о помощи с документами. Речь о доверии, о выборе нового дома, о семьях, которые хотят жить и растить детей в нашем регионе», – подчеркнула уполномоченный по работе с соотечественниками.

Специалисты помогают разобраться в вопросах переезда, оформления документов и участия в Государственной программе переселения соотечественников. Елена Полонская призвала не откладывать важные решения и обращаться за консультацией – иногда один разговор помогает сделать первый шаг к большим переменам.