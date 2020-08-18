Четыре насельника Псково-Печерского монастыря госпитализированы с коронавирусом, еще у десятерых заболевание протекает в легкой и бессимптомной форме, сообщает пресс-служба Псковской епархии. Они изолированы в монастыре. Заболевшим оказывают необходимую медицинскую помощь силами врачей Управления Роспотребнадзора, Псковской городской больницы и врачей из числа братии монастыря. В монастырских помещениях ежедневно проводится дезинфекция и соблюдаются все необходимые санитарные меры.

Сейчас богослужения в Псково-Печерском монастыре проводятся только на монастырских площадях с соблюдением необходимой санитарной дистанции между молящимися. Для прихожан и паломников совершается только общая исповедь.

Паломнический центр Псково-Печерского монастыря временно не принимает паломников: как сообщалось ранее, у одной сотрудницы был обнаружен Ковид-19.

На праздник Успения Пресвятой Богородицы богослужения будут проходить в обычном режиме за исключением того, что все они будут совершаться на монастырских площадях под открытым небом. Также в этом году будет отменен крестный ход вокруг монастыря.

Митрополит Тихон благодарит сотрудников Роспотребнадзора, псковских врачей и врачей Псково-Печерского монастыря за самоотверженный труд, отмечается в сообщении епархии.