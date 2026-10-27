Псковские ветераны СВО привезли бронзу с турнира по пауэрлифтингу

Сборная Псковской области вошла в тройку сильнейших на турнире по пара пауэрлифтингу памяти А. А. Рослякова, который принимал спортивный комплекс в Колпино. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального филиала фонда «Защитники Отечества».



На помост вышли ветераны специальной военной операции. Для них участие в соревнованиях стало не просто проверкой сил, а важным этапом возвращения к активной жизни – возможностью поставить новые цели и почувствовать плечо товарищей. По итогам общекомандного зачета сборная заняла почетное третье место.



Развитие адаптивного спорта – одно из ключевых направлений работы организации. Там создают условия, чтобы ветераны могли пройти реабилитацию, найти новые увлечения и реализовать себя в полной мере. Подобные турниры дают Героям шанс заявить о себе и получить заряд мотивации для дальнейших свершений.