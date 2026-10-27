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Общество

Псковские ветераны СВО привезли бронзу с турнира по пауэрлифтингу

27 октября 2026 года, 11:39

Сборная Псковской области вошла в тройку сильнейших на турнире по пара пауэрлифтингу памяти А. А. Рослякова, который принимал спортивный комплекс в Колпино. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Псковские ветераны СВО привезли бронзу с турнира по пауэрлифтингу

Фото пресс-службы филиалы фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

На помост вышли ветераны специальной военной операции. Для них участие в соревнованиях стало не просто проверкой сил, а важным этапом возвращения к активной жизни – возможностью поставить новые цели и почувствовать плечо товарищей. По итогам общекомандного зачета сборная заняла почетное третье место.

Псковские ветераны СВО привезли бронзу с турнира по пауэрлифтингу

Фото пресс-службы филиалы фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

Развитие адаптивного спорта – одно из ключевых направлений работы организации. Там создают условия, чтобы ветераны могли пройти реабилитацию, найти новые увлечения и реализовать себя в полной мере. Подобные турниры дают Героям шанс заявить о себе и получить заряд мотивации для дальнейших свершений.

Псковские ветераны СВО привезли бронзу с турнира по пауэрлифтингу

Фото пресс-службы филиалы фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

Псковских спортсменов поздравили с успехом и пожелали не останавливаться на достигнутом, ведь впереди новые вершины и яркие победы.

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