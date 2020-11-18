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Общество / Здоровье

Два новых очага коронавируса выявлены в Великих Луках

18 ноября 2020 года, 09:33

Два новых очага коронавируса зафиксировали в Великих Луках, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По 8 инфицированных COVID-19 выявили на заводах «Микрон» и «ЗЭТО».

Ранее стало известно об очаге в отделении общей хирургии Псковской областной больницы. Его источником стал пациент. В результате заражены 22 человека.

17 ноября сняли с учета 4 очага коронавируса: Великолукскую межрайонную больницу, Псковский областной онкологический диспансер, санаторий «Голубые озёра» и Себежский дом-интернат для престарелых.

Активными в регионе остаются 7 очагов коронавируса.

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