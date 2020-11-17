В Псковской области сняты с учета четыре очага коронавируса

В Псковской области сняли с учета как неактивные четыре очага коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Очаги коронавируса больше не действуют в Великолукской межрайонной больнице, Псковском областном онкологическом диспансере, санатории «Голубые озёра» и Себежском доме-интернате для престарелых.

Ранее стало известно о новом очаге в отделении общей хирургии Псковской областной больницы. Его источником стал пациент. В настоящее время в учреждении выявили 22 заболевших.

По состоянию на 16 ноября в Псковской области заболели 167 человек. Всего количество инфицированных COVID-19 достигло 10 тыс. 202 человек.