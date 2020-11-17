В Псковской областной больнице зафиксирован новый очаг коронавируса

Новый очаг коронавируса зафиксировали в отделении общей хирургии Псковской областной клинической больницы, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, там выявили 22 ковидбольных.

Ранее очаг коронавируса вспыхнул на станции Скорой медицинской помощи в Порховском районе. Там заболели 10 сотрудников. В других активных очагах новых случаев заболевания не обнаружено.

16 ноября COVID-19 диагностировали у 167 человек. С начала пандемии число зараженных достигло 10 тыс. 202 человек.