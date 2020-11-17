Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Псковской областной больнице зафиксирован новый очаг коронавируса

17 ноября 2020 года, 09:46

Новый очаг коронавируса зафиксировали в отделении общей хирургии Псковской областной клинической больницы, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В Псковской областной больнице зафиксирован новый очаг коронавируса

По его словам, там выявили 22 ковидбольных.

Ранее очаг коронавируса вспыхнул на станции Скорой медицинской помощи в Порховском районе. Там заболели 10 сотрудников. В других активных очагах новых случаев заболевания не обнаружено.

16 ноября COVID-19 диагностировали у 167 человек. С начала пандемии число зараженных достигло 10 тыс. 202 человек.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Аркадий Мурылев: Нужно не закрывать микрофинансовые организации, а наводить порядок в этой сфере
Псковская область получит дополнительные средства для выплат на детей от 3 до 7 лет
Губернатор пообещал поддержку Новосокольническому району в реализации программ и проектов
Реабилитационные мастерские, инклюзивный парк и детсад появились у псковского ЦЛП в этом году
Рекордно большое количество исследований на коронавирус провели в Псковской области 16 ноября
167 человек заболели коронавирусом в Псковской области 16 ноября
В Пскове отремонтируют дорогу в аэропорт
В Псковской области готовность к отопительному сезону составляет 96%
Губернатор о ситуации с коронавирусом: Я надеюсь, нам удастся избежать неблагоприятных сценариев

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом
Стрижка длиною в 50 лет

Общество
11 ноября 09:33

Стрижка длиною в 50 лет

«Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской областного центра
Почему не разогнуться?

Общество / Здоровье
10 ноября 15:55

Почему не разогнуться?

О чем может свидетельствовать боль в пояснице