Источником очага коронавируса в Псковской областной больнице стал пациент

Источником нового очага коронавируса в отделении общей хирургии Псковской областной клинической больницы стал пациент, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Инфицированный поступил в отделение на плановое обследование ещё в октябре. Первый тест на COVID-19 был отрицательный, но вскоре у пациента начала развиваться пневмония. Повторный анализ показал положительный результат.

СОVID-19 выявили у 22 человек: 7 сотрудников и 15 пациентов. «Планируемо очаг будет сохраняться до 27 ноября», - отметил главный врач Псковской областной больницы Анатолий Волков.

В настоящее время очаг локализован. За хирургической помощью больных будут направлять в другие отделения областной больницы.