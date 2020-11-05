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Общество

Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова

5 ноября 2020 года, 11:13

Завершилось голосование за новые новогодние украшения для Пскова. Жителям было предложено выбрать праздничное  убранство для 10 локаций. Проголосовать можно было с 26 октября по 3 ноября в приложении «Регион 60 — умный регион» или на сайте «Мой дом».

Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
Оформление пешеходного моста через реку Пскову в Финском парке (вариант набрал 53% голосов)
Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
Оформление Псковского государственного университета («Шар» набрал 73% голосов)
Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
Оформление сквера имени Кутузова (светодиодная инсталляция «Деревья» набрала 74%)
Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
Оформление Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина (64% набрала «Гуляющая пара»)
Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
Оформление Финского парка («Корабль» – 24% голосов)
Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
Оформление Финского парка («Воздушный шар» и «Олень» – 18%)
Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
Оформление Финского парка («Юный моряк» – 14% голосов)
Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
Оформление Финского парка («Собачья упряжка» – 14% голосов)
Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
Оформление Троицкого моста (Занавес световой мерцающий набрал 57%)
Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
Оформление улицы Пушкина (Светодиодная гирлянда «Сетка» набрала больше всего голосов - 32%)
Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
Оформление Детского парка (Светодиодная инсталляция «2021» и «Северный олень» набрали больше всего голосов – 35%)
Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
Оформление Детского парка («Кавалер», «девочка» и «девушка» – 17% голосов)
Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
Оформление Детского парка (Светодиодная фигура «Семья» набрала – 12% голосов)
Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
Оформление Летнего сада (Светодиодные фигуры «Медведь» и «Олени» победили с 61% голосов)
Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова
Оформление Ботанического сада («Совы», «лисы» и «зайцы» набрали 83% голосов)

Всего было представлено 10 опросов. По итогам голосования на пешеходном мосту через реку Пскову в Финском парке псковичи хотят видеть голубые гирлянды, которые будут украшать перила и растягиваться между фонарными столбами на протяжении всего пути. 

У Псковского государственного университета с большим перевесом победил светодиодный земной шар, а в сквере имени Кутузова – светодиодная инсталляция «Деревья». 

У Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина должна появиться гуляющая парочка. 

А в Финском парке, где можно было выбрать несколько вариантов, больше всего голосов набрала светодиодная фигура «Корабль». Чуть меньше людей проголосовало за «Воздушный шар» с оленем,  третье место разделили «Собачья упряжка» и «Юный моряк».

Троицкий мост, по мнению горожан, необходимо украсить скромно и со вкусом. Жители выбрали гирлянду, растянутую вдоль перил. 

Над единственной пешеходной улицы Пскова псковичи хотят видеть светодиодную гирлянду «Сетка». Этот вариант украшения обошёл остальные с небольшим отрывом.

Для новогоднего убранства Детского парка также можно было выбрать несколько вариантов. В тройку вошли светодиодная инсталляция «2021» и «Северный олень»; «Кавалер», «девочка» и «девушка» и светодиодная фигура «Семья».

 В голосовании за выбор украшения для Летнего сада победили светодиодные фигуры медведя и оленей. В Ботаническом саду также предпочтение псковичи отдали животным – лисам, совам и зайцам.

Новые украшения для города планируется приобрести за счёт благотворителей. Как пояснил глава администрации Пскова Александр Братчиков, поиск спонсоров начнётся после завершения голосования за варианты украшений. Предполагается, что рядом с каждой фигурой появится табличка с QR-кодом, благодаря которому любой сможет узнать историю места и получить информацию о том, на чьи средства было приобретено украшение.

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