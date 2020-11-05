Завершилось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова

Всего было представлено 10 опросов. По итогам голосования на пешеходном мосту через реку Пскову в Финском парке псковичи хотят видеть голубые гирлянды, которые будут украшать перила и растягиваться между фонарными столбами на протяжении всего пути.

У Псковского государственного университета с большим перевесом победил светодиодный земной шар, а в сквере имени Кутузова – светодиодная инсталляция «Деревья».

У Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина должна появиться гуляющая парочка.

А в Финском парке, где можно было выбрать несколько вариантов, больше всего голосов набрала светодиодная фигура «Корабль». Чуть меньше людей проголосовало за «Воздушный шар» с оленем, третье место разделили «Собачья упряжка» и «Юный моряк».

Троицкий мост, по мнению горожан, необходимо украсить скромно и со вкусом. Жители выбрали гирлянду, растянутую вдоль перил.

Над единственной пешеходной улицы Пскова псковичи хотят видеть светодиодную гирлянду «Сетка». Этот вариант украшения обошёл остальные с небольшим отрывом.

Для новогоднего убранства Детского парка также можно было выбрать несколько вариантов. В тройку вошли светодиодная инсталляция «2021» и «Северный олень»; «Кавалер», «девочка» и «девушка» и светодиодная фигура «Семья».

В голосовании за выбор украшения для Летнего сада победили светодиодные фигуры медведя и оленей. В Ботаническом саду также предпочтение псковичи отдали животным – лисам, совам и зайцам.

Новые украшения для города планируется приобрести за счёт благотворителей. Как пояснил глава администрации Пскова Александр Братчиков, поиск спонсоров начнётся после завершения голосования за варианты украшений. Предполагается, что рядом с каждой фигурой появится табличка с QR-кодом, благодаря которому любой сможет узнать историю места и получить информацию о том, на чьи средства было приобретено украшение.