К покупке новогодних украшений в Пскове привлекут спонсоров

К покупке новых новогодних украшений в Пскове планируется привлечь спонсоров. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков на пресс-конференции 28 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Речь идет об инсталляциях, которые выставлены на голосование в приложении «Регион 60 — умный регион» и на сайте «Мой дом». Там открыто 10 опросов на выбор украшений для 10 локаций города. Голосование будет идти до 3 ноября.

По словам Александра Братчикова, поиск спонсоров начнется после завершения голосования, когда определятся варианты инсталляций, которым отдали предпочтение псковичи. Глава администрации города призвал жителей поучаствовать в новогоднем украшении Пскова.

Возле каждой светодиодной фигуры планируют поставить табличку с QR-кодом. С помощью нее можно будет получить историческую справку о месте и информацию спонсоре, который приобрел для города украшение.