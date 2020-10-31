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Общество / Здоровье

У 382 медработников Псковской области выявлен коронавирус

31 октября 2020 года, 10:33

В Псковской области коронавирус разной степени тяжести подтверждён у 382 медицинских работников, в том числе у 103 врачей. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении к жителям на своей странице в  Instagram.

У 382 медработников Псковской области выявлен коронавирус

По его словам, сейчас заболевшие есть среди персонала и пациентов в Псковской областной больнице, в областном онкодиспансере, в Перинатальном центре, Печорской и Дедовичской районных, Псковской, Великолукской и Бежаницкой межрайонных больницах.

Михаил Ведерников напомнил, что на этой неделе после заражения коронавирусом умерла заведующая инфекционным отделением Невельской больницы Валентина Станак. Он ещё раз выразил соболезнования родным и близким врача и заверил, что администрация области берёт на себя все расходы, связанные с похоронами, и произведёт все соответствующие выплаты.

«Каждый такой случай – тяжелая потеря для всех нас и удар для системы здравоохранения нашего региона, которая сейчас работает практически на пределе возможностей», - подчеркнул губернатор.

Он поблагодарил всех медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом. «Они выполняют объемную, очень важную, трудоёмкую работу, сопряжённую с объективным риском для здоровья и жизни», - подчеркнул губернатор. 

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