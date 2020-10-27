От коронавируса умер врач-инфекционист Невельской больницы

27 октября умерла заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист Невельской межрайонной больницы Валентина Станак, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на совещании.

У 57-летней Валентины Станак диагностировали коронавирус 12 октября. 24 числа заведующую экстренно госпитализировали в реанимацию с двусторонней внебольничной пневмонией.

«К сожалению, несмотря на все меры интенсивной терапии, спасти врача не удалось. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, коллегам и пациентам», - говорится в сообщении.

В начале пандемии в Псковской области от коронавируса скончались два врача: реаниматолог из Опочки, приехавший работать в псковский COVID-центр, Алексей Поднебесный и кардиореаниматолог этой больницы Анвар Сабиров.