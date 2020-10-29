Сотрудники заразились коронавирусом в пяти медучреждениях Псковской области

«Последние дни количество новых случаев стабильно превышает сотню. Среди новых ковидбольных встречаются и медицинские работники. В основном, это связано с тем, что они больше нас подвержены риску заболевания, так как ежедневно контактируют с больными», - отметил глава региона.

В Псковской межрайонной больнице 7 сотрудников заразились COVID-19 через бытовой контакт. Болезнь у инфицированных выявили с разницей в значительный промежуток времени. В настоящее время 2 человек госпитализировали, а остальные 5 лечатся амбулаторно.

6 врачей заразились коронавирусом в отделении урологии Псковской областной больницы. Никто из пациентов не заболел. Отделение продолжает работать в обычном режиме.

В Дедовичской районной больнице COVID-19 выявили у хирурга. Сейчас проверяют всех, с кем он контактировал. Больных хирургическое отделение не принимает. Вся неотложная помощь оказывается в приёмном отделении.

Также диагноз подтвердился у врача УЗИ Псковского перинатального центра. Он находится на лечении, а главврач этого медучреждения - на самоизоляции как контактный.

В Печорской больнице на больничный с положительным результатом на ковид отправили водителя Скорой.

Кроме того, с 28 октября по 6 ноября закрыты на приём терапевтическое, нейрохирургическое и отделение острых нарушений мозгового кровообращения Великолукской межрайонной больницы. Здесь коронавирус выявили у пациентов.

На сегодняшний день активными остаются 10 очагов коронавируса. Новые случаи заражения выявили в Плюсском психоневрологическом интернате (1 человек), в Гуманитарном лицее Пскова (5 человек) и в онкодиспансере (2 человека).

«Как видим, ситуация серьёзная. Прошу каждого из вас соблюдать все предписания Роспотребнадзора. Противостоять угрозе можно, лишь объединив усилия. Берегите себя!» - добавил Михаил Ведерников.

Всего в регионе коронавирусом заболели 110 человек за сутки 28 октября. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 7 тыс. 682. При этом поправились 4 тыс. 547 человек. В частности, за минувшие сутки выздоровели 40 пациентов.