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Общество / Здоровье

В Бежаницком районе из-за коронавируса отстранили от работы врача-терапевта

30 октября 2020 года, 13:37

Участковый врач-терапевт Бежаницкой межрайонной больницы заболел коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал региона. В настоящее время он отстранен от работы. 

Сейчас сотрудник Бежаницкой межрайонной больницы находится на амбулаторном лечении. Его состояние оценивается как удовлетворительное. «В больнице проводятся необходимые эпидемиологические процедуры, определяется круг контактировавших медработников и пациентов», - говорится в сообщении.

Кроме того, в пяти медицинских учреждениях Псковской области сотрудники заразились коронавирусом: в Псковской межрайонной больнице, в отделении урологии Псковской областной больницы, в Дедовичской районной больнице, в Псковском перинатальном центре и в Печорской больнице. Всего в регионе действует 10 активных очагов коронавируса.  

117 человек заразились коронавирусом в Псковской области 29 октября. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 7 тыс. 799 человек.

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