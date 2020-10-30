В Бежаницком районе из-за коронавируса отстранили от работы врача-терапевта

Участковый врач-терапевт Бежаницкой межрайонной больницы заболел коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал региона. В настоящее время он отстранен от работы.

Сейчас сотрудник Бежаницкой межрайонной больницы находится на амбулаторном лечении. Его состояние оценивается как удовлетворительное. «В больнице проводятся необходимые эпидемиологические процедуры, определяется круг контактировавших медработников и пациентов», - говорится в сообщении.

Кроме того, в пяти медицинских учреждениях Псковской области сотрудники заразились коронавирусом: в Псковской межрайонной больнице, в отделении урологии Псковской областной больницы, в Дедовичской районной больнице, в Псковском перинатальном центре и в Печорской больнице. Всего в регионе действует 10 активных очагов коронавируса.

117 человек заразились коронавирусом в Псковской области 29 октября. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 7 тыс. 799 человек.