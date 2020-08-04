Детали существенны

Поднятые останки 51 узника концлагеря «Моглино», обнаруженные пули и гильзы, свидетельствующие о том, что все эти люди были расстреляны, именной медальон, благодаря которому установлена личность одного из погибших военнопленных — Виктора Храмова из Ульяновской области, - таковы итоги работы поисковиков 90-го отдельного специального батальона Западного военного округа в рамках проекта «Без срока давности». Участники проекта рассказали «Псковской правде» о раскопках в деревне Моглино Псковского района. ФОТОРЕПОРТАЖ>>>>



Площадь раскопок — около 1 гектара. На данный момент в ходе поисковых работ у нас обнаружено три захоронения. В одном захоронении подняты останки 27 человек, во втором - 12. Заканчиваем третье захоронение поднимать —там тоже останки 12 человек. Работаем вместе со следственным комитетом. Они все описывают, потом все увозят с собой. Николай Савельев,

начальник инженерной службы 90-го отдельного специального батальона

«Их заставляли копать ямы самим себе»

Полную картину произошедших здесь страшных событий можно восстановить, обратившись к архивным документам.

- Работы на этом месте завершаются, но я хочу напомнить о рассекреченных документах, которые были обнародованы в прошлом году. Охранники моглинского лагеря давали показания о том, что происходило. В материалах уголовного дела все эти данные есть: одних людей расстреливали, убивали здесь, других - сажали в грузовики и увозили, - напомнил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. В документах были обозначены и места, куда отправляли узников. Это деревни Андрохново и Глоты.



Людей привозили на конкретное место, там их заставляли копать ямы самим себе, их раздевали и расстреливали. Причем, это было поставлено на поток. Поэтому я даже не могу предположить, каким будет точное количество жертв людей, которые погибли там. И наша задача - максимально постараться установить эти факты. Валерий Кузьмин, директор Государственного архива Псковской области



По его словам, в марте 1945 года комиссии, которая занималась расследованием злодеяний фашистов, удалось найти в этих местах 10 ям-могил, в которых находилось 280 военнопленных и 217 человек мирного населения. - Среди них было 73 трупа детей от 6 месяцев. У семи причиной смерти было огнестрельное ранение голову, а у остальных - переломы черепа, что означает, что они умерли либо от удара тупым предметом по голове или от удара обо что-то.



Глобальные находки



К сожалению, имен большинства погибших мы не узнаем никогда. Отступая, фашисты старались уничтожить свидетельства своих зверств на оккупированных территориях, в том, числе документальные. - Когда они уже знали, что Красная армия наступает, и эти территории придется оставлять, было приказано уничтожать все следы преступлений. Они откапывали массовые захоронения, обливали горючей жидкостью, сжигали все. Поэтому говорить о том, что где-то сохранились документы — это вряд ли. Есть часть трофейных документов, но они больше хозяйственного плана, - рассказал Валерий Кузьмин.



В то же время, по его словам, комиссия, которая расследовала эти злодеяния, составляла списки погибших по свидетельским показаниям. Но идентифицировать конкретно обнаруженные останки все равно будет сложно. Псковский журналист, автора книги-исследования «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти (1941-1944)» Юрий Алексеев тоже считает, что найти документы хотя бы по лагерю военнопленных, скорее всего, несбыточная мечта. - По самому лагерю военнопленных мы вряд ли документы обнаружим, хотя мечта такая есть, - говорит он. И хотя, по его словам, поисковые работы «ничего прорывного» в плане новой информации не дали, были обнаружены важные вещи.

Мелкие делали существенны. И тот факт, что удалось определить имя, фамилию и адрес одного из военнопленных — это глобально. Только ради этого стоило затевать всю эту историю, связанную с раскопками. Юрий Алексеев, исследователь, автор книги о Моглинском лагере

Как ранее сообщала «Псковская правда», Ульяновское региональное отделение поискового движения России помогло оперативно найти родных погибшего. Они планируют похоронить его в Ульяновске, на семейном кладбище.- рядом с женой, которая ждала его всю свою жизнь.



Таких мест много



Останки других погибших тоже будут преданы земле. По словам Юрия Алексея, планов много. В том числе, обсуждается возможность создания в Моглино мемориального комплекса на месте бывшего концлагеря.



Поисковые работы продолжатся в районе салотопки в деревне Андрохново и у деревни Глоты, где проводились массовые расстрелы. Результаты поисковых операций будут представлены общественности. Материалы и истории, связанные с гибелью военнопленных и мирного населения в концлагере Моглино в ближайшее время будут размещены на сайте, который Госархив Псковской области создал в рамках проекта «Без срока давности». - Там будут также представлены материалы и по Андрохново, и по Глотам, и по другим территориям, о которых мы мало знаем. Моглино сейчас на слуху, многие знают про деревню Красуха. Но таких мест в нашей области невероятное количество. И везде совершались очень страшные преступления, - отметил Валерий Кузьмин.