Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Прямой авиарейс из Пскова в Минеральные воды запустят 6 октября

15 сентября 2020 года, 14:41

Прямой авиарейс из Пскова в Минеральные воды запустят 6 октября
Фото пресс-службы авиакомпании «РусЛайн»
Алексей Кутузов

6 октября запускают прямой рейс из Пскова в Минеральные Воды, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе авиакомпании «РусЛайн», которая будет работать на этом маршруте.

Рейсы будут выполнять 50-ти кресельные канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200 два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Из Пскова самолет будет вылетать в 12:25, а из Минеральных Вод - в 16:00. В Минеральные Воды борт прибудет в 15:15, в Пскове - 19:05. Время в пути составит 2 часа 50 минут. По такому расписанию полёты будут выполняться до 26 марта 2021 года.

Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте авиакомпании.

Справочную информацию можно получить по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).

Также самолеты летают из Пскова в Москву, Калининград, Симферополь, Сочи и Анапу.

С начала года услугами международного аэропорта города Пскова имени Княгини Ольги воспользовались 27 тысяч 68 пассажиров.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Об индексации зарплаты сотрудникам «Славянки» объявила Елена Косенкова на встрече с руководством псковских профсоюзов
Взнос на капремонт в Псковской области увеличится на 4%
Умер псковский журналист Александр Копыл
Ведерников назвал многофункциональный медицинский центр жизненно важным объектом
Новый псковский многофункциональный медцентр открыл президент
Путин поддержал строительство инфекционного отделения для детей в Пскове
Количество депутатов Псковского облсобрания сократили почти в два раза
В пять раз увеличился штраф за надписи на фасадах в Псковской области
Размер доплаты к пенсии псковичей в 2021 году составит в среднем 2270 рублей

Комментарии

Авторизация
No comments
«Найден. Жив»

Общество
15 сентября 10:00

«Найден. Жив»

Представитель псковского отряда «ЛизаАлерт» рассказал, кто и как ищет пропавших людей

Для кого строят «Социальный городок» в Борисовичах

Общество / Соцзащита
10 сентября 18:06

Для кого строят «Социальный городок» в Борисовичах

Как в Пскове реализуется региональный проект «Старшее поколение»

Раздвоение картинки

Общество / Здоровье
8 сентября 17:24

Раздвоение картинки

О чем могут говорить проблемы со зрением