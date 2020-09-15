Прямой авиарейс из Пскова в Минеральные воды запустят 6 октября

6 октября запускают прямой рейс из Пскова в Минеральные Воды, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе авиакомпании «РусЛайн», которая будет работать на этом маршруте.

Рейсы будут выполнять 50-ти кресельные канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200 два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Из Пскова самолет будет вылетать в 12:25, а из Минеральных Вод - в 16:00. В Минеральные Воды борт прибудет в 15:15, в Пскове - 19:05. Время в пути составит 2 часа 50 минут. По такому расписанию полёты будут выполняться до 26 марта 2021 года.

Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте авиакомпании.

Справочную информацию можно получить по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).

Также самолеты летают из Пскова в Москву, Калининград, Симферополь, Сочи и Анапу.

С начала года услугами международного аэропорта города Пскова имени Княгини Ольги воспользовались 27 тысяч 68 пассажиров.