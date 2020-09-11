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Общество

«Псков - Калининград» оказался самым востребованным среди новых авиамаршрутов

11 сентября 2020 года, 21:33

Авиарейсы из Пскова в Калининград и обратно оказались самими востребованными среди новых направлений, перелёты по которым открылись летом текущего года.

С момента запуска, с 23 июня, из Пскова в Калининград улетел 1 тыс. 81 пассажир, в обратном направлении — 1 тыс. 88, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Псков - Калининград» оказался самым востребованным среди новых авиамаршрутов

Фото Дарьи Хватковой

С этого же дня начал летать самолёт до Анапы. Из Пскова на курорт уже отправились 1 тыс. 8 пассажиров, в обратном направлении — 855.

Третий новый авиамаршрут связал Псков и Симферополь. Полёты на этом направлении выполняются с 18 августа. За это время в Симферополь вылетел 261 человек, в Псков — 193.

В среднем загрузка на новых авиамаршрутах составляет от 80 до 100%.

Также из Пскова продолжают выполняться рейсы в Москву и Сочи, которые были приостановлены из-за коронавируса с апреля по июнь. С начала года в столицу из Пскова отправились 6 тыс. 962 пассажира, из Москвы — 7 тыс. 124. В Сочи самолёты перевезли 4 тыс. 199 человек, в обратном направлении — 3 тыс. 951.

В целом с начала года услугами международного аэропорта города Пскова имени Княгини Ольги воспользовались 27 тысяч 68 пассажиров.

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