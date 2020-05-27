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Общество / Соцзащита

Игоря Иванова поддержит «Электропрофсоюз» на выборах главы псковского облсовпрофа

27 мая 2020 года, 13:05

На выборах председателя Псковского областного совета профсоюзов отраслевой «Электропрофсоюз» поддержит кандидатуру Игоря Иванова, заявила председатель организации Валентина Семёнова в эфире ПАИ-live 27 мая.

Игоря Иванова поддержит «Электропрофсоюз» на выборах главы псковского облсовпрофа
Валентина Семёнова
Псковское агентство информации

Она рассказала, что когда в 2015 году пришла в профсоюз, то Игорь Иванов уже работал там. «Тогда у нас была и совместная работа, и митинги, и шествия, а сейчас никакой профсоюзной работы нет», - подчеркнула Валентина Семёнова. По её словам, сейчас все профсоюзы разделились на два лагеря: одни поддерживают Игоря Иванова, другие — действующего председателя Ульяну Михайлову.

В качестве примера реальной работы Игоря Иванова она привела ситуацию с Псковской ГРЭС, которая попала под угрозы закрытия. «Именно Игорь Иванов и его отдел занимались организацией митингов и пикетов. Да, Ульяна Михайлова помогала как депутат облсобрания, но всё было организовано отделом, которым руководил Иванов. И тогда мы отстояли ГРЭС, она работает», - отметила гостья эфира.

Она подчеркнула, что считает Игоря Иванова хорошим кандидатом на пост председателя облсовпрофа. «К тому же он обладает стремлением мирно договариваться со всеми», - добавила она.

Отчётно-выборная конференция, на которой предстоит определить нового председателя облсовпрофа, назначена на 8 июня. При этом отраслевые профсоюзы настаивают на проведении открытого голосования, за тайное выступает Ульяна Михайлова. 

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