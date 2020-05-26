Отраслевые профсоюзы хотят открыто голосовать на выборах главы Псковского облсовпрофа

Отраслевые профсоюзы хотят открыто голосовать на выборах председателя Псковского областного совета профсоюзов, пишет Псковское агентство информации. Об этом агентству заявили глава псковского отраслевого профсоюза инновационных и малых предприятий Юлия Иванова и председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Наталья Горбачёва.

На тайном голосовании настаивает нынешний лидер облсовпрофа Ульяна Михайлова. «А что скрывать-то в тайном голосовании, когда речь идёт о коллективном мнении?» - заметила Наталья Горбачёва.

Она подчеркнула, что при открытом голосовании нет возможности надавить на человека. «Ещё со времён Сталина мы знаем, что не важно, как проголосовать, важно, как сосчитать. Зачем исключать случаи, зачем думать о людях плохо. Здесь всё открыто, считать все умеем, если что, - поможем. Поэтому только открытое голосование», - резюмировала Наталья Горбачёва.