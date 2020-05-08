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Общество / Здоровье

Псковский губернатор пообещал закрыть «лазейки» в законе, которыми пользуются «наливайки»

8 мая 2020 года, 13:20

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал, что в ближайшее время будут закрыты «лазейки» в законе, которыми пользуются «наливайки». Об этом он заявил, отвечая на вопросы псковичей на своей странице в Instagram.

Псковский губернатор пообещал закрыть «лазейки» в законе, которыми пользуются «наливайки»

Андрей Степанов

«С теми, кто осознанно и методично пытается нарушать закон, мы в ближайшее время разберёмся раз и навсегда», – сказал губернатор. Он напомнил, что есть указ президента и указ губернатора. В частности, в регионе одной из мер противодействия распространению коронавируса является запрет на продажу на разлив пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в объектах розничной торговли в многоквартирных домах, в пристроенных, встроенных, встроено-пристроенных помещениях к жилым домам, в отдельно стоящих зданиях, сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных домов. 

Михаил Ведерников отметил, что на такие объекты выезжают проверки с целью контроля за соблюдением законодательства.

Также в области планируется принять закон, который запретить работу «наливаек» в жилых домах. Псковское областное Собрание рассчитывает рассмотреть его уже в мае. 

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