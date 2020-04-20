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Общество

В Псковской области вводится запрет на розничную продажу разливного пива

20 апреля 2020 года, 21:01

В понедельник, 20 апреля, губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

С 20 апреля вводится запрет на розничную продажу разливного пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в объектах розничной торговли, расположенных в многоквартирных жилых домах. Запрет также распространяется на заведения в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам, в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов.

Контролировать исполнение запрета на работу «наливаек» вместе с полицией поручено региональному комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике. 


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