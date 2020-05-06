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Экономика / Работа

Запрещающий работу «наливаек» закон Псковской области может быть рассмотрен в мае

6 мая 2020 года, 09:24

В мае может быть рассмотрен закон Псковской области, устанавливающий региональные требования к продаже алкогольной продукции в точках общественного питания вплоть до полного запрета. Полномочия устанавливать такие требования появились у регионов с 5 мая после вступления в силу изменений в 16 статью федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Запрещающий работу «наливаек» закон Псковской области может быть рассмотрен в мае
Александр Котов
Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Это то, о чём давно говорили многие субъекты Российской Федерации. И мы вместе с губернатором обращались в Государственную Думу с просьбой как можно быстрее внести изменения в федеральное законодательство. Наконец, это случилось, и сейчас совместно с губернатором, с администрацией области мы работаем над проектом закона, который, я надеюсь, рассмотрим на майской сессии», - заявил спикер регионального парламента Александр Котов.

Он отметил, что вероятнее всего регион пойдёт по пути полного запрета розничной продажи спиртного при предоставлении услуг общественного питания в многоквартирных домах. «Нужно стремиться к тому, чтобы услуги общественного питания предоставлялись с соблюдением всех санитарных норм и правил, чтобы это не оскорбляло человеческое достоинство и, самое главное, не создавало невыносимые условия жизни в многоквартирных домах», - подчеркнул Александр Котов.

При этом он отметил, что «цивилизованные» точки питания пострадать не должны.

«Речь идёт только о наливайках, о вакханалии, которую они устроили за время существования на территории региона», - сказал спикер регионального парламента.

Также он отметил, что при реализации закона в него могут быть внесены изменения.

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