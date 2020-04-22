Некоторые «наливайки» в Пскове проложили торговать пивом, несмотря на Указ губернатора

Некоторые торговые точки в Пскове продолжили торговать пивом и пивными напитками в полимерной таре, несмотря на Указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который запрещает розничную продажу на разлив пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в объектах розничной торговли в многоквартирных домах, в пристроенных, встроенных, встроено-пристроенных помещениях к жилым домам, в отдельно стоящих зданиях, сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных домов. Нарушения были выявлены в ходе рейда, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Пскову вместе с журналистами проверили работу пивных баров по улицах Яна Фабрициуса и Рокоссовского. По выявленным нарушениям в отношении собственников торговых точек составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Материалы направлены в Псковский городской суд для рассмотрения и принятия решения.

Часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает вынесение предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.